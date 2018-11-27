Экономика

11:44 27.11.2018

Прокуратура вызывает экс-руководителей НБУ Арбузова, Соркина и Колобова по делу БТБ

1 мин читать
Прокуратура вызывает экс-руководителей НБУ Арбузова, Соркина и Колобова по делу БТБ

Экс-главы Национального банка Украины Сергей Арбузов и Игорь Соркин, а также экс-первый замглавы НБУ Юрий Колобов, позже возглавлявший Минфин, вызваны в Генпрокуратуру Украины для проведения следственных и процессуальных действий на 30 ноября, 3, 4 и 5 декабря этого года.

Как следует из повесток, опубликованных в газете "Урядовый курьер" во вторник и информации в базе судебных решений, речь идет об уголовном деле, в котором бывших высокопоставленных должностных лиц НБУ подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) при создании телеканала "Банковское телевидение" (БТБ), на финансирование которого в 2011-2013 годах было направлено 220 млн грн.

Помимо этого, в Генпрокуратуру по этому делу на эти же даты вызваны также экс-замглавы НБУ Александр Ткаченко, экс-директор генерального экономического департамента НБУ Игорь Шумило и экс-советник главы НБУ Марта Гримская.

О подозрении экс-главе НБУ в расхищении около 120 млн грн при создании БТБ Генпрокуратура сообщила еще в мае 2014 года. В повестках уголовное дело датировано 18 мая 2018 года, однако согласно множеству определений в базе судебных решений уголовное дело под таким же номером было возбуждено 18 мая 2015 года.

Теги: #нбу #бтб #прокуратура #колобов #арбузов
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ на минувшей неделе приобрел $52,7 млн

НБУ на минувшей неделе приобрел $52,7 млн

НБУ по собственной инициативе признал группу ассоциированных лиц владельцами существенного участия в БИС-Банке

Коррупция, деятельность правоохранителей и судебной системы остаются основным фактором риска финсектора

Доля безналичных расчетов в июле-сентябре возросла на 0,92 п.п

Международная платежная система TYME подала иск против НБУ

ЕМТА включила официальный курс гривни НБУ в перечень рекомендуемых при расчетах по валютным деривативам

НБУ планирует в 2019г провести стресс-тестирование сегмента розничного кредитования

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынки акций Европы растут на новостях из Италии

ВТБ оставляет за собой право обратиться в суд за взысканием с Порошенко расходов на покупку у него банка в 2006г

Эскалация конфликта в Азовском море несет наибольшие риски для экспортной логистики и рыбной отрасли

Ввод жилья в Украине за 9 мес. сократился на 15,6%

Фаворов возглавит газовое направление в "Нафтогазе", продаст свою долю в "ЭРУ"

"Укроборонпром" переводит на особый режим работы свои предприятия в регионах, где вводится военное положение

"Укртранснафта" готова обеспечить бесперебойные поставки нефти в условиях военного положения

Франция и Германия работают над каналом платежей Ирану в обход санкций США

Курс гривни продолжает снижаться

Госдолг Украины в октябре снизился в долларовом выражении на 0,46%, в гривневом - на 0,93%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА