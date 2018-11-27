Прокуратура вызывает экс-руководителей НБУ Арбузова, Соркина и Колобова по делу БТБ

Экс-главы Национального банка Украины Сергей Арбузов и Игорь Соркин, а также экс-первый замглавы НБУ Юрий Колобов, позже возглавлявший Минфин, вызваны в Генпрокуратуру Украины для проведения следственных и процессуальных действий на 30 ноября, 3, 4 и 5 декабря этого года.

Как следует из повесток, опубликованных в газете "Урядовый курьер" во вторник и информации в базе судебных решений, речь идет об уголовном деле, в котором бывших высокопоставленных должностных лиц НБУ подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) при создании телеканала "Банковское телевидение" (БТБ), на финансирование которого в 2011-2013 годах было направлено 220 млн грн.

Помимо этого, в Генпрокуратуру по этому делу на эти же даты вызваны также экс-замглавы НБУ Александр Ткаченко, экс-директор генерального экономического департамента НБУ Игорь Шумило и экс-советник главы НБУ Марта Гримская.

О подозрении экс-главе НБУ в расхищении около 120 млн грн при создании БТБ Генпрокуратура сообщила еще в мае 2014 года. В повестках уголовное дело датировано 18 мая 2018 года, однако согласно множеству определений в базе судебных решений уголовное дело под таким же номером было возбуждено 18 мая 2015 года.