Италия готова снизить плановый дефицит бюджета в 2019г с 2,4% до 2,2% ВВП - СМИ

Правительство Италии готово пойти на некоторые уступки Брюсселю, чтобы избежать штрафа, и плановый дефицит бюджета на 2019 год "почти наверняка" будет снижен с 2,4% до 2,2% ВВП, пишет итальянская газета Il Messaggero без указания источников информации.

В понедельник вечером премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, а также министр финансов Джованни Триа провели встречу, чтобы обсудить различные сценарии. В совместном заявлении по итогам совещания говорилось, что бюджет "не следует сводить к знакам после запятой".

Однако, как утверждается в материале Il Messaggero, вице-премьеры убеждены, что бюджет "не стоит войны с ЕС".

По данным издания, правительство планирует начать переговоры с того, что предложит перевести 3,6 млрд евро расходов на выплату пособий малоимущим и повышение пенсий в инвестиции, чтобы поддержать рост экономики. Если Брюссель этот вариант не удовлетворит, то эти статьи будут использованы, чтобы сократить бюджетный дефицит.

Вместе с тем источники Reuters в правительстве утверждают, что целевой дефицит бюджета на следующий год может быть снижен даже до 2% ВВП - именно этот уровень Еврокомиссия называла максимально допустимым для Италии с учетом текущего состояния экономики.

Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, имеющий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, так как это грозит ростом долговой нагрузки Италии и нарушением правил ЕС. В прошлую среду Брюссель обвинил Италию в серьезном несоответствии бюджета правилам Евросоюза. Теперь ЕС может наказать Италию за несоблюдение нормативов штрафом в 0,2% ВВП.