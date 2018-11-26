Экономика

13:53 26.11.2018

ГФС задержала выплату почти 3 млрд грн возврата НДС крупным экспортерам зерна за октябрь – президент УЗА

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ГФС задержала выплату почти 3 млрд грн возврата НДС крупным экспортерам зерна за октябрь – президент УЗА

 Государственная фискальная служба (ГФС) задержала выплату почти 3 млрд грн возврата НДС крупным экспортерам зерна за октябрь 2018 года, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Прошлый сезон – это первый год, который мы отработали в идеальных условиях, когда нам возмещали весь НДС. Сейчас уже третий месяц подряд, когда налоговая не возмещает НДС месяц в месяц, как положено. Пошли существенные задержки. По нашей информации, только за октябрь по крупным экспортерам зерна общий объем был на уровне 3,9 млрд грн, а завернули 2,8 млрд грн", - сказал Н.Горбачев.

Президент УЗА добавил, что ГФС не вернула компании "Нибулон" за октябрь 700 млн грн, похожая ситуация у многих других компаний.

"И если они не вернули 3 млрд в этом месяце, то с чего они будут возмещать в следующем? Чтобы не получилось, что на конец года опять накопится 20 млрд грн, и в ГФС скажут – нет, это старое, давайте начнем с 1 января с нуля, а это по-старому списку - когда-нибудь потом вернем", - сказал Н.Горбачев.

По его словам, УЗА обращалась по этому поводу в ГФС и озвучивала проблему в Минагрополитики. "Других рычагов воздействия на власть, кроме публичности, у нас нет", - отметил он.

Полный текст интервью будет размещен на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ндс #экспортеры #зерно #гфс
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