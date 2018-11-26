Экономика

12:27 26.11.2018

Формальные юридические запреты для сотрудничества МВФ со странами с военным положением отсутствуют

2 мин читать
Формальные юридические запреты для сотрудничества МВФ со странами с военным положением отсутствуют

 В представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Украине воздержались от комментариев агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в связи с возможным введением в стране военного положения до появления соответствующего указа, однако напомнили озвученную ранее главой представительства позицию об отсутствии формальных юридических запретов для продолжения сотрудничества.

"Что касается возможного введения военного положения, то в МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях", – ответил в конце октября 2014 года возглавлявший тогда представительство Фонда в Украине Жером Ваше на вопрос "Европейской правды" о возможности сохранения сотрудничества с фондом в случае объявления военного положения.

"Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности", – сказал тогда представитель МВФ.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

Верховная Рада на минувшей неделе приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы, однако необходим еще анализ принятого документа на предмет соответствия достигнутым договоренностям.

Помимо того Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

Теги: #военное_положение #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Введение военного положения не окажет значительного влияния на туризм – эксперт

Мининфраструктуры Украины заявляет о готовности к возможным ограничениям грузопотоков

НБУ срочно собирает глав крупнейших банков ввиду возможного введения военного положения

Введение военного положения не затронет цивильную авиацию, но может сократить турпоток

Введение военного положения ограничит нормальное ведение бизнеса, однако его влияние пока сложно оценить - юристы

"Укрпошта" не планирует изменений в работе с клиентами после введения военного положения

Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ

МВФ и ВБ призывают Раду принять закон о сплите Нацкомфинуслуг

Соблюдение фискальной дисциплины является ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины - МВФ

МВФ ожидает принятия госбюджета-2019 для рассмотрения новой программы поддержки Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ обсуждает с топ-менеджерами банков работу системы в случае введения военного положения

Украина уже три года не импортирует газ из РФ

Украинские акции в Лондоне и Варшаве дешевеют утром в понедельник

General Motors планирует закрыть завод в Канаде, сократить 2,8 тыс. рабочих мест

Хмельницкая АЭС отключила первый блок на плановый ремонт

Brent снова поднялась выше $60 за баррель

Расследование о коррупции чиновников ГП "Черниговнафтогазгеология" завершено - НАБУ

Возможное решение о военном положении никак не повлияет на работу банков – глава НБУ

Порошенко: Запуск ракет-носителей Antares и Vega - это успешный пример сотрудничества Украины с американскими и европейскими компаниями

Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД, хотя считает его одним из самых сложных для страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА