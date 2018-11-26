Формальные юридические запреты для сотрудничества МВФ со странами с военным положением отсутствуют

В представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Украине воздержались от комментариев агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в связи с возможным введением в стране военного положения до появления соответствующего указа, однако напомнили озвученную ранее главой представительства позицию об отсутствии формальных юридических запретов для продолжения сотрудничества.

"Что касается возможного введения военного положения, то в МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях", – ответил в конце октября 2014 года возглавлявший тогда представительство Фонда в Украине Жером Ваше на вопрос "Европейской правды" о возможности сохранения сотрудничества с фондом в случае объявления военного положения.

"Мы уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности", – сказал тогда представитель МВФ.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

Верховная Рада на минувшей неделе приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы, однако необходим еще анализ принятого документа на предмет соответствия достигнутым договоренностям.

Помимо того Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.