Экономика

12:02 26.11.2018

Мининфраструктуры Украины заявляет о готовности к возможным ограничениям грузопотоков

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Мининфраструктуры Украины заявляет о готовности к возможным ограничениям грузопотоков

 Министерство инфраструктуры Украины находится в состоянии повышенной готовности к выполнению всех решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правительства в части ограничения движения транспорта, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мининфраструктуры готовит соответствующие предложения, они будут рассмотрены на совещании в министерстве при участии руководства "Укравтодора", "Укрзализныци", Администрации морских портов, "Укрпочты", аэропортов и др.", - сказал он, отметив, что действующие в настоящее время ограничения относительно движения грузового транспорта связаны исключительно с погодными условиями.

В.Омелян также сообщил об усилении мер безопасности и киберзащиты на критических объектах инфраструктуры.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения.

Теги: #мининфраструктуры #военное_положение
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