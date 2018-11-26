Экономика

10:51 26.11.2018

Украинские акции в Лондоне и Варшаве дешевеют утром в понедельник

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Украинские акции в Лондоне и Варшаве дешевеют утром в понедельник

 Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается утром в понедельник после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.

В частности, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14% – до GBP1,871. Как следует из данных на сайте биржи, в первые минуты торгов в понедельник они просели более чем на 1,6%. Затем они несколько отыграли падение – менее чем до 1%, однако спустя 10 минут после начала торгов вновь продолжили дешеветь.

Курс акций МХП на LSE также снизился с открытия на 0,94% - до $10,50 за штуку.

На Варшавской фондовой бирже в понедельник акции "Кернел" сначала были стабильны, однако спустя 20 минут после открытия они также просели на 1,44% – PLN54,7 за штуку.

Теги: #биржи #азовское_море
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