Экономика

10:12 26.11.2018

Расследование о коррупции чиновников ГП "Черниговнафтогазгеология" завершено - НАБУ

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Расследование о коррупции чиновников ГП "Черниговнафтогазгеология" завершено - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование уголовного производства по факту коррупции в государственном предприятии Национальной акционерной компании "Надра Украины" "Черниговнафтогазгеология" и нанесении 2,188 млн грн убытков, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В рамках этого производства задержан бывший директора ГП "Надра Украины", главный инженера этого предприятия, директор частной компании и его заместитель, пятеро работников Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции ГП "Надра Украины".

"Эти лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении НАБУ.

"Надра Украины"- в июле 2016 передали в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,188 млн грн частной компании, которая сразу предоставила их в субаренду другой, связанной с ней, структуре. Последняя должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала. Хотя по бумагам выглядело так, что бурильные трубы будто возвращены. Работники составили поддельные документы об отбраковке и переводе бурильного оборудования в лом черных металлов.

"Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют, что таким образом люди действовали с ведома директора и главного инженера ГП НАК "Надра Украины" "Черниговнафтогазгеология"- подытожили в НАБУ.

Уголовное производство против чиновников ГП "Надра Украины" направлено в суд.

Теги: #набу #надра_украины #черниговнафтогазгеология
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