Аваков удовлетворен бюджетом-2019 для структур МВД, хотя считает его одним из самых сложных для страны

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает государственный бюджет Украины на следующий год одним из самых сложных.

"В целом этот бюджет - один из самых сложных бюджетов для страны. Когда 32% бюджета идет на обслуживание внешнего долга - это большая проблема", - сказал А.Аваков журналистам в Харьковской области в субботу.

Вместе с тем он отметил, что удовлетворен финансированием, предусмотренным для органов Министерства внутренних дел.

"Там заложены цифры развития, которые позволяют нам удержать ситуацию с точки зрения безопасности и развить все процессы, о которых мы говорим, начиная от системы авиационной безопасности на основе вертолетной ситуации, заканчивая развитием проекта "Стена". (По сравнению с бюджетом этого года - ИФ) есть позитивные изменения в том, что мы даем достойную заработную плату Нацгвардии, полиции, Вооруженным силам и пограничникам. Примерное среднее увеличение составит 22-25%", - сказал А.Аваков.