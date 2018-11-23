Экономика

16:38 23.11.2018

"Укрзализныци" в ближайшие 5 лет потребуется 111,4 млрд грн госсредств на инвестиции и покрытие убытков от пассажирских перевозок

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"Укрзализныци" в ближайшие 5 лет потребуется 111,4 млрд грн госсредств на инвестиции и покрытие убытков от пассажирских перевозок

ПАО "Укрзализныця" отмечает необходимость в течение следующих пяти лет государственного финансирования на уровне 111,4 млрд грн на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в пассажирский сектор, говорится в сообщении компании.

"В течение следующих пяти лет "Укрзализныци" необходимо 111,4 млрд грн на покрытие убытков от пассажирских перевозок и капитальные инвестиции в сектор. Для этого следует предусматривать в госбюджете законодательно определенное возмещение "Укрзализныце" за выполнение социальных и других дополнительных функций", - цитируются в сообщении слова директора по экономике и финансам ПАО Андрея Рязанцева.

Он также подчеркнул, что в этом году, как и в прошлом, "Укрзализныця" обращалась к бюджетному и транспортному комитетам Верховной Рады, в Кабинет министров, к Министерству инфраструктуры с ходатайством предусмотреть положенные по закону средства для содержания и развития пассажирских перевозок. На эти деньги могли быть приобретены у национальных производителей пассажирские вагоны, поезда скоростного движения, пригородный подвижной состав, а также реконструирована инфраструктура.

"За последние годы нам удалось улучшить ситуацию с состоянием подвижного состава, в том числе благодаря его строительству и реконструкции на Крюковском вагоностроительном заводе и у других национальных производителей. Но таких темпов обновления явно недостаточно, ведь сейчас износ пассажирских электровозов и тепловозов - 96%, вагонов - 92% ", - подчеркнул А.Рязанцев.

Он также заявил, что вопрос содержания и оптимизации железнодорожной инфраструктуры также должен решаться на государственном уровне.

"В 2017 году на 15% всей протяженности путей приходилось 82,1% всей тонно-километровой работы. Так, около 65% сети является убыточной и генерирует 6,8% от доходов, в то же время генерируя 34% расходов. Что делать с избыточной инфраструктурой и хватит ли у компании мощностей, чтобы ее содержать, - это вопрос стратегического, государственного уровня", - подчеркнул директор по экономике и финансам "Укрзализныци".

По словам А.Рязанцева, отсутствие в государственных бюджетах всех лет независимости законодательно установленного финансирования пассажирских перевозок привела к тому, что они фактически полностью финансируются за счет грузовых.

"Снизить давление на грузовые перевозки могла бы государственная компенсация. Но сейчас, после принятия бюджета 2019, этот вопрос снова откладывается на будущее", - отметил А.Рязанцев.

Теги: #укрзализныця
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