Суд снял арест с акций и имущества украинской "дочки" Сбербанка

Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества Сбербанка (Киев).

Такая информация содержится в постановлении суда от 20 ноября 2018 года.

Суд также отменил постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка, проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Взыскателями в этих исполнительных производствах выступили компания по управлению активами "Финансовый вектор", "Приватленд", компания по управлению активами "Финансовый капитал".

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Киевский апелляционный суд наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка по иску ПриватБанка (все - Киев).