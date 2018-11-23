Суд снял арест с акций и имущества украинской "дочки" Сбербанка
Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества Сбербанка (Киев).
Такая информация содержится в постановлении суда от 20 ноября 2018 года.
Суд также отменил постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка, проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Взыскателями в этих исполнительных производствах выступили компания по управлению активами "Финансовый вектор", "Приватленд", компания по управлению активами "Финансовый капитал".
Как сообщалось, в сентябре 2018 года Киевский апелляционный суд наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка по иску ПриватБанка (все - Киев).