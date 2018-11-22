Экономика

18:58 22.11.2018

Рада утвердила Маркарову в должности министра финансов

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Рада утвердила Маркарову в должности министра финансов

Верховная Рада Украины поддержала предложение премьер-министра Владимира Гройсмана утвердить исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову в этой должности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня 2018 года отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана, после чего Кабмин назначил О.Маркарову и.о. министра финансов.

Теги: #маркарова #рада #кадры #минфин
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