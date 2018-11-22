Рада утвердила Маркарову в должности министра финансов
Верховная Рада Украины поддержала предложение премьер-министра Владимира Гройсмана утвердить исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову в этой должности.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня 2018 года отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана, после чего Кабмин назначил О.Маркарову и.о. министра финансов.