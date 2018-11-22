Экономика

17:56 22.11.2018

Рейс Мукачево-Будапешт запустят после согласования с партнерами в Венгрии — "Укрзализныця"

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Рейс Мукачево-Будапешт запустят после согласования с партнерами в Венгрии — "Укрзализныця"

"Укрзализныця" затрудняется назвать точную дату запуска регулярного пассажирского поезда "Мукачево-Будапешт" по евроколее, связывая задержку с необходимостью согласования проекта с Венгерской железнодорожной компанией.

"Пассажирский поезд, который будет курсировать в сообщении Мукачево-Будапешт, будет запущен на регулярной основе после согласования всех деталей этого проекта с партнером "Укрзализныци" - Венгерской железнодорожной компанией", - говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В компании отметили, что о старте проекта будет сообщено на ее сайте и страницах в социальных сетях.

Как сообщалось, и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в начале мая этого года анонсировал запуск совместно Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START поезда по маршруту Мукачево-Будапешт, подвижной состав для которого должны были предоставить венгерские партнеры.

Предполагалось, что направление будет запущено до конца лета, однако в сентябре "Укрзализныця" отложила его до конца 2018 года. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 14 ноября сообщил о первом тестовом рейсе и заявил, что Мукачево может стать крупным железнодорожным хабом.

Теги: #будапешт #укрзализныця #поезд
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