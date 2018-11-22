Экономика

15:00 22.11.2018

Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до лета 2019г

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Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до лета 2019г

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма до 31 мая 2019 года примет окончательное арбитражное решение по делу о расторжении договора о совместной деятельности (СД), заключенного ПАО "Укргазвыдобування" с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаза"), сообщила пресс-служба Misen.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков.

"Укргазвыдобування" еще осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргазвыдобування", Misen за период действия СД внесла в него только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн куб. м ежегодно из 110 скважин "Укргазвыдобування").

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen Energy AB, штабквартира которой находится в Швеции.

Теги: #укргазвыдобування #суд #карпатыгаз
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