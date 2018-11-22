Кабмин назначил и.о. предправления Экспортно-кредитного агентства Пульваса

Кабинет министров Украины назначил Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА).

"Назначить Пульваса Игоря Ивановича исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство", - говорится в распоряжении правительства №866 от 14 ноября.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Министерству экономического развития и торговли осуществить частное размещение его акций.