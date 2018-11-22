Экономика

14:46 22.11.2018

Кабмин назначил и.о. предправления Экспортно-кредитного агентства Пульваса

1 мин читать
Кабмин назначил и.о. предправления Экспортно-кредитного агентства Пульваса

 Кабинет министров Украины назначил Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА).

"Назначить Пульваса Игоря Ивановича исполняющим обязанности председателя правления частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство", - говорится в распоряжении правительства №866 от 14 ноября.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Министерству экономического развития и торговли осуществить частное размещение его акций.

Теги: #эка #кадры #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Смена собственника "Кузни на Рыбальском" не повлекла переизбрания руководящих органов компании

Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024 года межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Кабмин утвердил критерии степени рисков небанковских организаций для определения периодичности плановых проверок

Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024г межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Кабмин утвердил финплан аэропорта "Львов" на 2019г с чистой прибылью 90 млн грн

Кабмин утвердил условия предоставления в 2019г госгарантий до 27,3 млрд грн

Кабмин оценивает в 9 млрд грн эффект от повышения цен на газ для госбюджета-2019

Кабмин предусмотрел в проекте госбюджета-2019 пополнение уставного капитала "Укроборонпрома" на 2,8 млрд грн

Кабмин оценивает эффект от легализации автомобилей на иностранных номерах в 1 млрд грн – проект госбюджета-2019

Правительство заложило 200 млн грн на строительство нового аэропорта "Приднипровье" в проект госбюджета-2019

ПОСЛЕДНЕЕ

Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до лета 2019г

Открытие KFC на Майдане Независимости было стратегическим шагом для конкуренции с McDonald's – эксперт

Рада поддержала законопроект о возобновлении деятельности "Черноморнафтогаза"

"Богдан" выпустил первый электрогрузовик для датской Banke Electromotiv

Google представила результаты исследований о поведении покупателей в Интернет

В РФ предупреждают о снижении цен на нефть к 2025-2030 годам до $50 за баррель

Страховщики Украины за 9 мес. 2018г увеличили страховые резервы на 15%

Европейская РН Vega с украинским двигателем успешно вывела на орбиту марокканский спутник ДЗЗ

"Нафтогаз Украины" в декабре снизит цену на газ для промпотребителей

В Украине с 1 декабря минимальная пенсия повысится на 62 грн - Розенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА