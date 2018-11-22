Экономика

11:36 22.11.2018

Рада решила заседать до полного рассмотрения всех вопросов по госбюджету-2019

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Рада решила заседать до полного рассмотрения всех вопросов по госбюджету-2019

 Верховная Рада продлила вечернее заседание в четверг до рассмотрения всех вопросов, связанных с принятием закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

За соответствующее решение на утреннем заседании 22 ноября проголосовало 226 народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил этот вопрос на голосование, пока тот не набрал достаточного количества голосов.

 

Теги: #парубий #рада
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