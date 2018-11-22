Экономика

09:56 22.11.2018

Газпром снижает инвестиции и заимствования на 2019г

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Газпром снижает инвестиции и заимствования на 2019г

 "Газпром" предварительно запланировал инвестиционную программу на 2019 год по освоению в размере 1,33 трлн рублей по сравнению с предварительным планом в 2019 году, озвученным год назад - 1,4 трлн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Год назад - в ноябре 2017 года - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказывал президенту РФ Владимиру Путину, что на 2019 год запланирован пик инвестиций концерна в размере 1,4 трлн рублей. Цифру в 1,399 трлн рублей в составе трехлетнего финансового плана корпорации публиковало и агентство Bloomberg.

Первоначально на 2018 год инвестпрограмма была запланирована в размере 1,279 трлн рублей, а по итогам прохождения первого полугодия увеличена до 1,496 трлн рублей.

Программа заимствований на 2019 год запланирована в размере около 300 млрд рублей. В 2018 году первоначально она была запланирована в 417 млрд рублей, а потом повышена до 518 млрд рублей.

Руководство "Газпрома" неоднократно говорило о необходимости заморозить дивиденды на уровне 8,04 рубля на акцию на период пиковых инвестиций, который захватит еще и 2019 год. Однако последние финансовые отчеты и комментарии финансистов корпорации говорят о том, что денежный поток в эти годы может быть выше прогнозного, и компания может рассмотреть возможность большего распределения средств акционерам.

Теги: #инвестиции #газпром
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