Экономика

09:56 22.11.2018

Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны

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Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. объявил о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X, что аналитики сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.

Как говорится в пресс-релизе Tesla, с 22 ноября цены на электромобили в Китае будут меньше на 12-26%. Например, Model S 75В подешевела с 887,6 тыс. юаней до 782,9 тыс. юаней, а Model X P100D - на 24,4%, до 1,19 млн юаней.

Кроме того, цена седанов Model 3, предпродажа которых в Китае недавно началась, будет варьироваться от 540 тыс. до 595 тыс. юаней.

Китай - крупнейший авторынок мира. Продажи автомобилей на новых источниках энергии в стране продолжают растут быстрыми темпами, несмотря на сокращение в других сегментах: в январе-октябре было продано 860 тыс. таких машин, на 76% больше, чем годом ранее.

Теги: #tesla
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