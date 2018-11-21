МАУ рассчитывает на новое снижение аэропортовых сборов в Украине благодаря лоукостерам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), крупнейший украинский авиаперевозчик, рассчитывает на существенный рост неавиационных доходов аэропортов с развитием лоукост-перевозок, что позволит в очередной раз снизить аэропортовые сборы.

"Мы надеемся, что развитие лоукост-перевозок в итоге приведет к снижению стоимости обслуживания в аэропортах, что, в конечном счете, положительно отразится на цене билета для пассажира", - заявил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, с ростом пассажиропотока аэропорты смогут повышать доходы от неавиационной деятельности: парковок для автомобилей, упаковки багажа, кафе, продажи сувениров, магазинов duty free. "Чем больше таких компаний будет работать в аэропорту, тем больше конкурентных преимуществ", - считает С.Фоменко.

Он напомнил, что снижение ставок сборов в Международном аэропорту "Борисполь" в 2017 году и его новая публичная оферта позволили МАУ ввести на постоянной основе программу лоукост-цен при условии раннего бронирования.

"Украинские аэропорты научатся быстро обслуживать самолет на 186 кресел и проводить оборот за 25 минут… Жесткие требования бюджетных перевозчиков будут стимулировать таможенные и пограничные службы пересмотреть свои процедуры и ускорить проведение контроля как на борту, так и в аэропорту", - добавил С.Фоменко.

Также, по мнению вице-президента МАУ, лоукост-перевозчики будут катализировать процессы самостоятельной онлайн-регистрации; введения платы за багаж, который не входит в стоимость билета; ужесточения контроля над габаритами ручной клади.

Представитель МАУ подчеркнул, что эти меры позволят увеличить количество выполняемых рейсов.

"Все это положительно повлияет на деятельность нашей авиакомпании", - подытожил С.Фоменко.

Как сообщалось, Wizz Air в среду сообщил о планах возобновить работу украинской дочки в 2019 году, а также до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка с нынешних 4 до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321 и пассажиропотока до 6 млн человек. Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Днем ранее Ryanair, начавший полеты в Украину в сентябре этого года со своих европейских баз, заявил о намерении открыть в 2019 году пять новых рейсов из Украины, а также за три-пять лет инвестировать в страну $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

МАУ с ее авиапарком в 45 самолетов за 9 месяцев 2018 года перевезла более 6 млн пассажиров, что на 15% превысило аналогичный показатель 2017 года.