Экономика

14:12 21.11.2018

МЭРТ обеспокоен инициативой Минсоцполитики расширить базу налогообложения ЕСВ

2 мин читать
МЭРТ обеспокоен инициативой Минсоцполитики расширить базу налогообложения ЕСВ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обеспокоено инициативой Министерства социальной политики расширить базу налогообложения единым социальным взносом (ЕСВ), сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Министерство несколько удивлено этой инициативой. Есть также и техническая проблема: предлагается повысить ставку ЕСВ для очень незначительного количества именно высокооплачиваемых работников", - сказал он журналистам после заседания правительства в среду.

Как отметил М.Нефьодов, повышение налоговых ставок приводит к рискам тенезации бизнеса, в данном случае - фонда оплаты труда.

"Если можно еще дискутировать, приведет ли увеличение ставки ЕСВ к тому, что массово работников где-то на заводах будут переводить на какие-то схемы, то если мы говорим об одном директоре с высокой зарплатой - есть множество разных вариантов с ФОПами или консультационным договорами, чтобы реально обойти уплату ЕСВ”, - подчеркнул он.

"Находить средства для бюджета можно разными способами, и мы убеждены: этот не самый оптимальный", - уточнил он.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 ноября утвердил разработанный Минсоцполитики законопроект, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления. Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн). Законопроект же предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.

ЕБА и Союз украинских предпринимателей обращались к Верховной Раде и президенту с призывом не поддерживать такую инициативу. При этом президент на встрече с бизнесом призвал к компромиссу в этом вопросе.

Теги: #минсоцполитики #есв #нефьодов
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко призвал бизнес к компромиссу о вопросе расширения базы налогообложения ЕСВ

Минсоцполитики вскоре внесет на рассмотрение Кабмина проект постановления по монетизации льгот и субсидий

Предложение Кабмина расширить базу налогообложения ЕСВ приведет к тенизации фонда оплаты труда

ЕБА призывает президента и Раду не поддерживать инициативу Минсоцполитики об отмене верхней границы начисления ЕСВ

Кабмин намерен предложить Раде снять верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу

Сокрытие персональных данных в системе ProZorro не решит проблему мошенничеством при выдаче кредитов - Нефьодов

Нефьодов о санкциях РФ против Украины: Россия уже чемпион по стрельбе себе в колено

Обвинения Счетной палаты в недополучении госбюджета от ProZorro необоснованны - Нефьодов

Рева: Около 923 тыс. домохозяйств в Украине показали "нулевые" доходы при оформлении субсидии

Кэшбек от банка не влияет на расчет размера субсидии

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 16,6 млн тонн зерновых

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и Харьков

МВФ и ВБ призывают Раду принять закон о сплите Нацкомфинуслуг

"ArcelorMittal Кривой Рог" приобрел 4 новых "БелАЗа" и другую технику за 162,5 млн грн

Кабмин одобрил проект решения о продлении до 2024г межправсоглашения о сотрудничестве с Европейским космическим агентством

Wizz Air планирует в 2019г разместить в Украине 10 самолетов

Рада в четверг рассмотрит во 2-ом чтении законопроект о "сплите" функций регулирования финуслуг

Еврокомиссия сделала 1-й шаг к штрафам для Италии за несоблюдение бюджетных правил ЕС

Франция привержена сохранению альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

"Укравтодор" по итогам строительного сезона-2018 выполнил 95% плана по ремонту и строительству автодорог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА