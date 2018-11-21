МЭРТ обеспокоен инициативой Минсоцполитики расширить базу налогообложения ЕСВ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обеспокоено инициативой Министерства социальной политики расширить базу налогообложения единым социальным взносом (ЕСВ), сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Министерство несколько удивлено этой инициативой. Есть также и техническая проблема: предлагается повысить ставку ЕСВ для очень незначительного количества именно высокооплачиваемых работников", - сказал он журналистам после заседания правительства в среду.

Как отметил М.Нефьодов, повышение налоговых ставок приводит к рискам тенезации бизнеса, в данном случае - фонда оплаты труда.

"Если можно еще дискутировать, приведет ли увеличение ставки ЕСВ к тому, что массово работников где-то на заводах будут переводить на какие-то схемы, то если мы говорим об одном директоре с высокой зарплатой - есть множество разных вариантов с ФОПами или консультационным договорами, чтобы реально обойти уплату ЕСВ”, - подчеркнул он.

"Находить средства для бюджета можно разными способами, и мы убеждены: этот не самый оптимальный", - уточнил он.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 ноября утвердил разработанный Минсоцполитики законопроект, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления. Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн). Законопроект же предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн), а свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.

ЕБА и Союз украинских предпринимателей обращались к Верховной Раде и президенту с призывом не поддерживать такую инициативу. При этом президент на встрече с бизнесом призвал к компромиссу в этом вопросе.