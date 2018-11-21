Экономика

13:56 21.11.2018

"Укравтодор" по итогам строительного сезона-2018 выполнил 95% плана по ремонту и строительству автодорог

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"Укравтодор" по итогам строительного сезона-2018 выполнил 95% плана по ремонту и строительству автодорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отчиталось о завершении строительного сезона 2018 года

"Мы завершили строительный сезон 2018 года... На сегодня, с учетом последнего постановления по перераспределению средств, на дорогах госзначения выполнено 95% работ", - сообщил глава "Укравтодлра" Славомир Новак на заседании Кабинета министров в среду.

Он подчеркнул, что с 2018 года подписание актов выполненных работ и зачисление средств подрядным организациям осуществляется по итогам проверки качества сертифицированными специалистами.

"Фактически на сегодня имеем 100% выполнения работ", - констатировал глава "Укравтодора".

По его словам, работы на дорогах местного значения в рамках реализации программы по децентрализации выполнены более чем на 63%.

"В этом году местные органы власти получили 11,5 млрд грн, в следующем году эта сумма вырастет до 14,6 млрд грн", - отметил он.

По данным "Укравтодора", лучшие показатели по ремонту и строительству дорог показали в Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях, наиболее низкие - в Луганской, Николаевской, Тернопольской и Одесской областях.

При этом С.Новак подчеркнул, что "Укравтодор" не является контролирующим органом выполнения работ на дорогах местного значения.

По планам на 2019 год он озвучил, что общий объем финансирования дорожной отрасли запланирован в размере 51,1 млрд грн, из них на дороги госзначения - 34,4 млрд грн, на дороги местного значения - 14,6 млрд грн, на фонд безопасности на дорогах - 2,1 млрд грн.

Как сообщалось, Государственная аудиторская служба Украины в ходе аудита выполнения бюджетных программ "Укравтодором" в 2015-2017 гг. и ревизий финансово-хозяйственной деятельности областных служб автомобильных дорог (САД) выявила финансовые нарушения почти на 190 млн грн, из них более 130 млн грн – при выполнении ремонтно-строительных работ.

Теги: #укравтодор
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