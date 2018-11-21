Wizz Air возобновит работу украинской дочки в 2019г, направит на расширение флота $2,5 млрд

Венгерский лоу-кост Wizz Air планирует возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, сообщает авиакомпания.

"Визз Эйр Украина" имеет целью получить лицензию украинского авиаперевозчика уже в следующем, 2019 году", - говорится в сообщении.

По итогам встречи президента Украины Петра Порошенко и генерального директора Wizz Air Джозефа Варади стороны пришли к согласию относительно того, что возобновление деятельности "Визз Эйр Украина" способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли, обеспечивая высокоэффективные с точки зрения затрат и качества предложения для путешествий.

"В подтверждение нашей приверженности Украине и в ответ на высокий спрос потребителей Wizz готова в ближайшее время существенно увеличить объем инвестиций в страну. В том числе, речь идет о возобновлении работы нашей украинской дочерней компании "Визз Эйр Украина", и здесь мы рассчитываем на необходимую поддержку от представителей украинской власти" – цитируется в сообщении генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади.

Компания планирует инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

"Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год к 2025 году", - подчеркивают в Wizz Air.

По мнению руководства авиакомпании, возобновление работы "Визз Эйр Украина" позволит создать около 6 тыс. локальных рабочих мест как прямых, так и в смежных отраслях, будет стимулировать значительное развитие украинского туризма и сферы услуг.

При этом в компании отмечают, что возобновление полетов "Визз Эйр Украина" позволит расширить сеть ее лоу-кост-маршрутов в/из Украины.

Как сообщалось, Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Авиакомпания предлагает перелеты по 41 маршруту в 12 стран из трех украинских городов - Киева, Львова и Харькова.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Airкотируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.