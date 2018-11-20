Экономика

13:32 20.11.2018

Оценка сделки по покупке "Кузни на Рыбальском" по максимальной цене составляет $300 млн

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Оценка сделки по покупке "Кузни на Рыбальском" по максимальной цене составляет $300 млн

 Наивысшая цена одной акции, по которой подконтрольная Сергею Тигипко компания Еwins Liмiтеd (Кипр) приобретала акции ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату его приобретения, составляет $93,0026272, сообщило ЧАО в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на письменное уведомление от Еwins Liмiтеd.

Согласно ему, кипрская компания 15 ноября этого года путем заключения прямых договоров приобрела у ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Прайм Эссетс Капитал" (Киев) 2 млн 535,263 тыс. акций, или 73,906745% уставного капитала, и у ПАО ЗНКИФ "ВИК" 690,46 тыс. акций, или 20,127951% уставного капитала.

"Соответственно после приобретения акций у … "Прайм Эссетс Капитал" и … "ВИК" Еwins Liмiтеd стала владельцем 3 225 723 простых именных акций общества, что составляет 94,034697% от уставного капитала общества", – указано в сообщении.

Умножение наивысшей цены покупки одной акции на общее количество приобретенных акций выводит на максимальную оценку покупки указанного пакета акций в $300 млн.

Как сообщалось, корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК", акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября сообщили о подписании пакета документов о продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" с новым владельцем – компанией Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

"Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованного сторонами графику", - отмечалось в релизе инвестфондов.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины, которое занимает значительные площади рядом с центром столицы.

По итогам 2017 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза - до 776,18 млн грн.

Теги: #кузня_на_рыбальском #порошенко #тигипко #сделка
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