Экономика

13:14 20.11.2018

Кабмин оценивает в 9 млрд грн эффект от повышения цен на газ для госбюджета-2019

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Кабмин оценивает в 9 млрд грн эффект от повышения цен на газ для госбюджета-2019

Эффект от повышения цен на газ в 2019 году Кабинет министров оценивает в 9 млрд грн, свидетельствует сравнительная таблица бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год.

"Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – указывается в документе.

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В целом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,142 млрд грн, о чем свидетельствует доработанный ко второму чтению проект госбюджета на следующий год.

Как сообщалось, с 1 ноября 2018 года цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии выросли на 1,387 тыс. грн – до 6,236 тыс. грн, с 1 мая 2019 года запланировано повышение до 7,185 тыс. грн.

Теги: #бюджет #газ #кабмин
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