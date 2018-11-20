Экономика

12:41 20.11.2018

Кабмин предусмотрел в проекте госбюджета-2019 пополнение уставного капитала "Укроборонпрома" на 2,8 млрд грн

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Кабмин предусмотрел в проекте госбюджета-2019 пополнение уставного капитала "Укроборонпрома" на 2,8 млрд грн

Кабинет министров в доработанном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрел 2,82 млрд грн на пополнение уставного капитала уполномоченного субъекта хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе (госконцерн "Укроборонпром").

Как свидетельствует обнародованный на парламентском сайте проект закона, Кабмин также увеличил расходы на Министерство обороны, в частности, на обеспечение безопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины на 1 млрд грн – до 1,534 млрд грн.

Расходы на Верховную Раду увеличены на 207,4 млн грн – до 1,089 млрд грн.

Помимо этого, Кабмин также внес в расходы госбюджета финансирование Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи в размере 1 млрд грн.

Доработанный проект госбюджета предусматривает увеличение на 100 млн грн финансирования главного управления разведки Минобороны и обеспечение разведывательной деятельности – до 2,86 млрд грн.

Правительство также увеличило расходы на аппарат Министерства внутренних дел, в частности, фонд оплаты труда увеличен на 250 млн грн - до 3,615 млрд грн.

На 13 млн грн увеличено финансирование газеты "Урядовый курьер" – до 13,46 млн грн, указывается в сопроводительных документах.

Теги: #бюджет #укроборонпром #кабмин
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