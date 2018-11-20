Экономика

11:33 20.11.2018

Ryanair планирует до 2023г инвестировать $1,5 млрд в Украину, нарастив флот до 15 самолетов

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Ryanair планирует до 2023г инвестировать $1,5 млрд в Украину, нарастив флот до 15 самолетов

Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair планирует за три-пять лет инвестировать в Украину $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн чел., сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на встрече с президентом Петром Порошенко в Киеве во вторник.

"Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 млн пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит $1,5 млрд инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы", - заявил он.

Д.О'Брайен также подчеркнул, что сейчас основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии. По его словам, как только эта преграда будет преодолена, компания увеличит количество рейсов в/из Украины.

Коммерческий директор также отметил, что в Ryanair планируют до лета-2019 увеличить количество рейсов из Киева и нарастить пассажиропоток.

Как сообщалось со ссылкой на Мининфраструктуры Украины, Ryanair изучает возможность создания центра техобслуживания в аэропорту "Борисполь" (Киев).

Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши, по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу, одно – в Великобританию.

Теги: #инвестиции #ryanair #флот
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