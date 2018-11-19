Биткойн опускался ниже $5000 впервые с октября 2017 года

Курс биткойна в понедельник рухнул ниже психологически важной отметки в $5000 впервые с октября 2017 года, сообщает MarketWatch.

В ходе торгов на бирже Kraken биткойн опускался до $4970. К 19:47 МСК, по данным Coindesk, криптовалюта торгуется на уровне $5119,57, что на 8,1% ниже уровня предыдущего дня.

За последние 5 сессий курс биткойна рухнул на 20% на фоне высокой неопределенности среди криптовалютных инвесторов относительно дальнейшей траектории рынка.

Котировки ноябрьских фьючерсов на биткойн на бирже CME падают на 7,5%, до $5040.

Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ether подешевела на 12%, Litecoin - на 11%.