Международная платежная система TYME подала иск против НБУ

Международная платежная система TYME подала иск к Национальному банку Украины (НБУ) о признании незаконным решения от 14 июня 2018 года об отмене регистрации международной платежной системы TYME, сообщается в пресс-релизе компании.

В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.

Как отмечается в сообщении, по утверждениям руководства НБУ данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной системой TYME требований регулятора, вследствие которых возникли риски национальной безопасности Украины. TYME неоднократно запрашивала предоставить данные документы для ознакомления, в том числе, через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документов предоставлено не было.

Компания полагает, что "действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер".

Компания TYME была единственной международной небанковской платежной системой в Украине и до момента ее закрытия являлась лидером на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года и первого полугодия 2018 годов. В начале 2018 года TYME был присвоен статус социально-важной платежной системы Украины, наряду с "Укрпочтой".

Как сообщалось, НБУ решением от 14 июня отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК "ОМП-2013".

По данным регулятора, причиной принятия решения стало получение документально подтвержденной информации от СБУ, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны.

В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME НБУ также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.

"ОМП-2013" основана в 2009 году. В 2011 году финкомпанию приобрела российская группа Qiwi, являющаяся ведущим платежным сервисом на российском рынке. Однако перед выходом на IPO в 2013 году Qiwi вышла из активов в Украине. Новыми владельцами "ОМП-2013" с равными долями стали ее экс-руководитель Александр Чижов и одна из ведущих украинских инвестиционных групп - "Конкорд Капитал".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, в настоящее время единственным собственником финкомпании "ОМП-2013" является кипрская "Невен Трейдинг Лимитед", конечным бенефициаром которой являются гражданин Латвии Сергиас Цайковскис.

Пользователями системы являлись более 10 млн чел.

Читая прибыль "ОМП-2013" в 2017 году сократилась на 43% - до 1,748 млн грн, чистый доход возрос на 16,64% - до 64,132 млн грн.