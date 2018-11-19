Экономика

11:59 19.11.2018

Рева заявил о необходимости декларирования доходов работающих за границей граждан при назначении субсидий

1 мин читать
Рева заявил о необходимости декларирования доходов работающих за границей граждан при назначении субсидий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева констатирует необходимость при назначении субсидий декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах.

"Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе работники получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы: как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа", - цитирует А.Реву пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.

Министр отметил, что о налогообложении в результате декларирования доходов, полученных из-за границы, речь не может идти, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их налогообложение в Украине было бы двойным налогообложением.

"Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но если он не желает это делать, то нет никаких проблем – но тогда не нужно обращаться за субсидией", - подчеркнул А.Рева.

Теги: #декларирование #рева #субсидии
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове по состоянию на 1 ноября субсидия назначена каждой пятой семье

Реализации плана действий BEPS должна предшествовать добровольная декларация активов – Южанина

При назначении субсидий должны учитываться все жизненные обстоятельства украинцев, нуждающихся в госпомощи - Гройсман

Гройсман: 7 млн домохозяйств имеют право на субсидии, безосновательные отказы недопустимы

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 9 мес. снизились в 4,3 раза

Порошенко: Правительству необходимо расширить программу субсидий из-за повышения тарифов на газ

Кабмин внес изменения в условия оформления субсидий

Рева: Около 923 тыс. домохозяйств в Украине показали "нулевые" доходы при оформлении субсидии

Кэшбек от банка не влияет на расчет размера субсидии

Повышение цен на газ для населения правительство сегодня не обсуждало

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос передачи абонентской базы потребителей газа зависит от Госрегслужбы

Глава "Нафтогаза" вновь призывать привлечь иностранного партнера к управлению ГТС

ГФС доначислила 12 млн грн штрафов торговцам сложными бытовыми товарами

Украина к 16 ноября произвела более 1,25 млн тонн сахара

Главе Nissan и Renault Гону грозит арест в Японии

"Укрэнерго" объявило тендер на КАСКО

Нефть дорожает после падения

Япония увеличила экспорт в октябре после неожиданного снижения месяцем ранее

Азиатские фондовые рынки растут, дорожают бумаги японских технологических компаний

Dow Jones и S&P 500 выросли в пятницу на заявлениях Трампа, но завершили неделю падением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА