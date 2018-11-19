Рева заявил о необходимости декларирования доходов работающих за границей граждан при назначении субсидий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева констатирует необходимость при назначении субсидий декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах.

"Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе работники получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы: как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа", - цитирует А.Реву пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.

Министр отметил, что о налогообложении в результате декларирования доходов, полученных из-за границы, речь не может идти, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их налогообложение в Украине было бы двойным налогообложением.

"Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но если он не желает это делать, то нет никаких проблем – но тогда не нужно обращаться за субсидией", - подчеркнул А.Рева.