Глава "Нафтогаза" вновь призывать привлечь иностранного партнера к управлению ГТС

Украине для сохранения транзита российского газа необходимо привлечь иностранного партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС), заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на "Украинской энергетической неделе" в Киеве в понедельник.

"Газпром" в "Северном потоке" предлагает иностранным партнерам 50%. Если Украина не будет делать что-либо подобное, иностранцам просто будет интереснее работать с Россией. Мир банальный и прагматичный", - сказал он.

А.Коболев добавил, что еще одним важным условием является анбандлинг "Нафтогаза", отметив, что, согласно разработанному плану, он может быть завершен до 1 января 2020 года.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

"НАК разработал план, согласно которому анбандлинг будет завершен до 1 января 2020 года. Этот план, мы надеемся, будет утвержден правительством и на его основе, в том числе, можно будет провести конкурс на привлечение иностранного партнёра", - заявил глава правления "Нафтогаза".

В начале октября 2018 года А.Коболев сообщил, что рассчитывает на рассмотрение Верховной Радой предложений по отбору стратегического международного партнера для управления украинской ГТС в течение первого полугодия 2019 года. По его словам, для этого Кабинет министров должен выйти с предложениями по условиям конкурса для отбора партнера в парламент в ближайшее время.

Как сообщалось, Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, который позволяет привлекать надлежащего иностранного партнера в капитал системного оператора на условиях до 49%, хотя возможен и вариант только управления.

"Нафтогаз" неоднократно заявлял о необходимости для Украины до окончания действия транзитного контракта с "Газпромом" с января 2020 года найти стратегического международного партнера – надежную энергетическую компанию для управления ГТС.

Минэнергоугля в декабре 2017 года официально пригласило потенциальных партнеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям. О таком интересе проинформировали 10 компаний: Eustream (Словакия), Snam (Италия), Gazunie (Голландия), GRTgaz (Франция), GAZsystem (Польша), Desfa (Греция), Reganosa (Испания), Verbunddnelz Gaz AG (Германия), Fluxys (Бельгия), Transgaz (Румыния).

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович после встречи с премьером Владимиром Гройсманом 25 мая призвал Украину объявить такой конкурс как можно быстрее.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.