Экономика

10:53 19.11.2018

Главе Nissan и Renault Гону грозит арест в Японии

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Главе Nissan и Renault Гону грозит арест в Японии

Главе компаний Nissan и Renault Карлосу Гону грозит арест в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства, пишет газета Asahi Shimbun, не называя источников информации.

По данным японского издания, прокуратура Токио готовится арестовать топ-менеджера. Предполагается, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытия может быть приравнено к манипулированию информацией.

Акции Renault подешевели на 4,7% на торгах в Париже к 11:50 мск в понедельник после этого сообщения, передает агентство Bloomberg. Торги акциями Nissan в Токио завершились до того, как был опубликован материал Asahi.

По данным Asahi, К.Гон в понедельник добровольно прибыл в прокуратуру Токио. Ожидается, что он будет арестован после допроса.

Пресс-служба Nissan в Токио сообщила, что пока не может прокомментировать ситуацию, поскольку ей необходимо изучить вопрос.

64-летний Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года также занимает должности президента и гендиректора Renault. К.Гон - один из основных архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, активно выступавший за расширение партнерства, в том числе с "АвтоВАЗом" (MOEX: AVAZ), германским концерном Daimler и китайским Dongfeng.

Зарегистрированное в Нидерландах СП альянса Renault-Nissan и ГК "Ростех" владеет 96,64% акций Alliance Rostec Auto B.V. В начале ноября сообщалось, что участники намерены перевести СП в российскую юрисдикацию, для чего наняли юридического консультанта.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

Теги: #япония #nissan #арест
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