Экономика

16:34 17.11.2018

ГАСУ в ходе аудита деятельности Укравтодора в 2015-2017 годах выявила финансовые нарушения на почти 190 млн грн

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ГАСУ в ходе аудита деятельности Укравтодора в 2015-2017 годах выявила финансовые нарушения на почти 190 млн грн

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) в ходе аудита выполнения бюджетных программ "Укравтодором" в 2015-2017 годах и ревизий финансово-хозяйственной деятельности областных служб автомобильных дорог (САД) выявила финансовые нарушения на почти 190 млн грн, из них более 130 млн грн – при выполнении ремонтно-строительных работ.

Как сообщается на сайте ГАСУ, практически в каждой области установлены случаи неэффективного и нерационального использования средств, а также ненадлежащего выполнения ремонтно-строительных работ, завышение стоимости выполненных ремонтно-строительных работ и тому подобное.

"Контрольными мероприятиями в каждой без исключения областной САД выявлено финансовых нарушений, общая сумма которых составила почти 190 млн грн, из которых более 130 млн грн – нарушения, напрямую связаны с выполнением ремонтно-строительных работ", - сказано в сообщении Госаудитслужбы.

Больше всего нарушений выявлено в облавтодорах Николаевской, Волынской, Закарпатской, Луганской, Полтавской и Львовской областей.

"Основной причиной допущенных нарушений является действующая система контроля качества в областных САД, которая имеет ряд недостатков", - сказано в сообщении.

По результатам исследований и испытаний, проведенных ГП "Дорожный контроль качества" в 2016-2107 годах выявлены значительные дефекты и недостатки, связанные, как с несоблюдением технологии выполнения работ, так и с использованием некачественных материалов.

"Также аудит показал, что несмотря на ограниченность имеющихся финансовых ресурсов, наблюдается постоянный перенос окончательных сроков завершения инвестиционных проектов, которые реализуются за счет кредитных ресурсов международных финансовых организаций", - сказано в сообщении.

В частности, как отметили в ГАСУ, по отдельным инвестпроектам на начальном этапе не был решен вопрос приобретения земельных участков, на которых планировалось строить автомобильные дороги, не обеспечена своевременная разработка и утверждение проектно-сметной документации.

"Введение функционирования государственного дорожного фонда способствует значительному увеличению объемов бюджетного государственного финансирования дорожной отрасли, что в будущем должно положительно скажется на темпах ее развития", - считают в ГАСУ.

Данный аудит был проведен Госаудитслужбой в апреле - августе 2018 года. Во время аудита было охвачено около 60 млрд грн, из которых почти 35 млрд грн направлены областным САД. Также проведена классическая ревизия финансово-хозяйственной деятельности упомянутых служб, во время которой было проведено 352 встречные сверки, и исследовано более 20 млрд грн.

Теги: #гасу #укравтодор
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