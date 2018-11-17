В Смеле к газу подключено 19 котельных

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что в г.Смела (Черкасская обл.) к газу подключены 19 котельных, в рабочем режиме работают уже 14 котельных, сообщила пресс-служба министерства регионального развития Украины.

"На крупнейшей котельной №25, которая обслуживает крупнейшую часть жилого сектора, ликвидировано порыв электрического кабеля, который подключает насосы как для наполнения холодной водой, так и подачи теплоносителя сети диаметром 500 мм. Нужно более 10 часов для заполнения системы под малым давлением для недопущения порывов. Утром, после заполнения, планируется ее запуск", - отметил Г.Зубко.

Также отмечается, что социальная сфера и часть жилого сектора – 57 домов из 152 - подключены к теплоносителю.

"Нужны сутки на набор температуры в сетях и домах. Дополнительно ведется работа с многоквартирными домами и ОСМД по обеспечению максимальной готовности зданий к подключению теплоносителя", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла - жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Президент Петр Порошенко 15 ноября поручил обеспечить теплоснабжением г.Смела (Черкасская обл.) в течение нескольких часов.

Ранее Г.Зубко сообщал, что в Смеле в рабочем режиме работает уже 15 котельных из 20, тепло уже подано в ряд объектов социальной сферы и почти полсотни жилых домов.