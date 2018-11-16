Экономика

15:09 16.11.2018

КБТЗ готов развернуть серийное производство БТР-3ДА из бронестали стандарта STANAG

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КБТЗ готов развернуть серийное производство БТР-3ДА из бронестали стандарта STANAG

 ГП "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ), входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", готов развернуть по заказу военных серийное производство доказавших свою высокую эффективность в боевых условиях на Донбассе БТР-3ДА из бронестали ARMSTAL-500, которая соответствует натовскому стандарту STANAG.

Как сообщила пресс-служба госконцерна в пятницу, к настоящему времени на КБТЗ завершено изготовление первого экспериментального корпуса БТР-3DA из закупленной у союзников из альянса бронестали, готовится его передача на испытания военного госзаказчика.

При условии, что по итогам испытаний будет принято решение о госзаказе со стороны военных и силовых структур, отмечается в сообщении, КБТЗ готов развернуть на своих мощностях серийное изготовление доказавших свою высокую эффективность на поле боя БТР-3ДА из новой бронестали.

В связи с этим в "Укроборонпроме" уточняют, что на сегодняшний день объемы и темпы производства БТР-3ДА, также как и новых БТР-4 для армии, во многом зависят от единственного производителя корпусов для бронетехники ПАО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ), входящего в группу УПЭК.

"Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика", - поясняют в госконцерне.

"Аналогичные работы по расширению производства корпусов для бронетехники, в частности для БТР-4, в настоящее время проводятся также на харьковских предприятиях "Укроборонпрома",  - сообщает пресс-служба.

Согласно ранее озвученным госконцерном данным, в последние годы "Укроборонпром" закупает на рынке ЕС бронесталь ARMSTAL-500 стандарта STANAG для новых ББМ "Дозор-Б", собираемых на мощностях ГП "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ).

Как сообщалось, согласно прогнозам украинского оборонного сектора, в 2018 году высока вероятность срыва ГОЗ по поставкам ВСУ бронетехники. В числе причин срыва ГОЗ участники оборонного рынка выделяли несвоевременную проплату военным госзаказчиком авансовых платежей исполнителям ГОЗ, а также текущий конфликт по вопросу ценообразования на оборонную продукцию между Минобороны и ЛКМЗ. Ситуацию осложнила также проблема миграции трудовых ресурсов на ЛКМЗ.

В феврале Кабинет министров отменил с подачи военного ведомства инициированный частным сегментом ОПК в 2017 году и поддержанный премьер-министром в январе новый механизм ценообразования на оборонную продукцию, предусматривающий ограничения рентабельности по комплектующим военной продукции 5% и 30% - по остальным затратам. Сегодня в ОПК по-прежнему действуют введенные Минобороны в 2016 году ограничения рентабельности при производстве оборонной продукции - по комплектующим 1%, по остальным затратам - 20%. В военном ведомстве тогда заявили о недозакупке в 2018 году оборонной продукции по ГОЗ в связи с новыми ограничениями рентабельности на сумму около 750 млн грн.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, в настоящее время МЭРТ разрабатывает новую модель ценообразования на оборонную продукцию с учетом опыта в этой сфере стран-членов НАТО. Ключевым принципом новой модели, по данным источников, является максимальное использование в оборонных закупках конкурентных процедур, а также баланс интересов военного госзаказчика и исполнителей ГОЗ.

Согласно некоторым оценкам, решение о переходе ОПК на новую модель ценообразования может быть принято до конца 2018 года.

Теги: #кбтз #укроборонпром #бтр
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