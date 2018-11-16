Экономика

14:31 16.11.2018

Во Львовской области шахтеры на два часа перекрывали международную трассу, требуя выплаты зарплаты

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Во Львовской области шахтеры на два часа перекрывали международную трассу, требуя выплаты зарплаты

 Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" перекрывали в пятницу международную автомобильную трассу "Львов - Рава-Русская" возле г.Жолква Львовской области в знак протеста против невыплаты зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области, около 30 горняков "Львовугля" около 9.40 перекрыли автодорогу в двух местах – возле сел Смереков и Воля-Высоцкая Жолковского района.

По данным пресс-службы патрульной полиции, шахтеры ходили по пешеходным переходам, пропуская автомобили каждые 15 минут. Кроме того, патрульные устроили объезды, таким образом удалось избежать заторов на трассе.

По состоянию на 11.40 горняки прекратили акцию протеста.

Теги: #шахтеры #трасса #львовуголь
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