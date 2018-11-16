Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль на 16,2%

Агрохолдинг ИМК по итогам января-сентября 2018 года получил чистую прибыль в размере $32,07 млн, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Согласно неаудированному отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи выручка ИМК за этот период незначительно сократилась и составила $81,35 млн.

Валовая прибыль холдинга за девять месяцев 2018 года выросла на 17,7% - до $60,21 млн, операционная – на 12,9%, до $39,25 млн.

EBITDA компании за отчетный период выросла на 18,3% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составила $50,6 млн.

В ИМК указали, что основными факторами, которые способствовали росту прибыли в отчетном периоде, стали: существенный рост урожайности основных сельскохозяйственных культур, которые выращивает агрохолдинг (подсолнечник, соя, кукуруза), который составил 20-30% по сравнению с 2017 годом; рост цен на сельскохозяйственные культуры на 5-10%; реализация стратегии ИМК по сокращению долга компании и соответственно финансовых затрат.

Общий долг ИМК состоянию на 30 сентября 2018 составил $63,1 млн (против $70,7 млн по состоянию на 30 сентября 2017 года).

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 130 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Агрохолдинг в 2017 году сократил чистую прибыль на 18,5% – до $17,79 млн при росте выручки на 2% - до $126,76 млн.