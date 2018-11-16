Столичный ТРЦ White откроется до конца 2020г – UTG

Торгово-развлекательный комплекс (ТРЦ) White в составе жилого комплекса (ЖК) White Lines будет построен между ул. Васильковской и просп. Голосеевский в Киеве до конца 2020 года, сообщила компания UTG, эксклюзивный агент ТРЦ.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, инвестором многофункционального комплекса выступает компания UDP бизнесмена Василия Хмельницкого, девелопером и генподрячиком – A Development.

В свою очередь, компания UTG приступила к сдаче в аренду площадей в ТРЦ White.

"Четырехуровневый ТРЦ строится в одном из самых густонаселенных районов столицы – Голосеевском. Новый торговый центр имеет общую площадь 40 тыс. кв. м (GBA), арендную – 27 тыс. кв. м (GLA) и входит в состав жилого комплекса. Открытие ТРЦ White запланировано на 2020 г.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, начало строительства ЖК White Lines запланировано на IV кв. 2018 года.

Комплекс будет состоять из трех 24-этажных дома на 566 квартир общей площадью 36,9 тыс. кв. м, а также торгового центра, расположенного в стилобате, с эксплуатируемой крышей и двухэтажным подземным паркингом на 685 машиномест.

Якорными арендаторами выступят супермаркет "Сильпо", кинотеатр "Мультиплекс" и фитнес-клуб Energym.

A Development осуществляет полный цикл развития проектов жилой недвижимости, а также объектов коммерческой и социальной инфраструктуры в жилых комплексах. Компания реализовала проекты многофункциональной застройки Smart Plaza Polytech и Smart Plaza Obolon в Киеве.

Ukrainian Development Partners (UDP) создана в 2002 году как управляющая компания для консолидации активов и операций в сфере недвижимости.

По данным на сайте компании, проектный портфель UDP включал 11 проектов общей площадью порядка 3 млн кв. м, инвестиционный – $620 млн. Земельный актив компании составлял более 1 тыс. га, штат сотрудников – 1,7 тыс. чел.

UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – торгово-развлекательные центры Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).