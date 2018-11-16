"Милкиленд" завершил 9 мес. с чистым убытком EUR13,4 млн

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, в январе-сентябре 2018 года получила EUR13,42 млн чистого убытка против EUR4,55 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно неаудированному отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка компании за девять месяцев 2018 года сократилась на 6,6% - до EUR98,8 млн, валовая прибыль – на 24,4%, до EUR15,92 млн, EBITDA – в 1,8 раза, до EUR4,38 млн.

"Милкиленд" за январь-сентябрь 2018 года получил EUR3,41 млн операционного убытка против EUR3,01 млн операционной прибыли за девять месяцев прошлого года.

Долговой портфель группы составил EUR86,2 млн по состоянию на 30 сентября 2018 года по сравнению с EUR86,6 млн на конец 2017 года, главным образом благодаря реструктуризации задолженности по соглашениям с украинскими и польскими банками. Чистый долг группы снизился на 1% до EUR85,7 млн по состоянию на 30 сентября 2018 года.

Рынок России за девять месяцев 2018 года сгенерировал EUR59,53 млн выручки "Милкиленда", Украины – EUR28,93 млн, Польши – EUR10,47 млн.

Сегмент масла и сыра сгенерировал EUR37,34 млн (38% от общей выручки компании) за январь-сентябрь 2018 года, цельномолочной продукции - EUR47,33 млн (48% выручки), ингредиентов – EUR14,26 млн (14%).

"За 9 месяцев 2018 года компания "Милкиленд-Украина" сосредоточила свое внимание на увеличении продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая сыр без лактозы и цельномолочную продукцию. Компания также обратила внимание на производственные и экспортные продажи кошерных сухих молочных продуктов и масла по контракту с ключевым клиентом в Израиле", - говорится в отчете компании.

За этот период группа направляла усилия на выход на новые рынки и увеличение продаж на существующих экспортных рынках. В соответствии с этим Milkiland Intermarket продолжила развитие дистрибьюторской сети сухих молочных продуктов группы и масла в Китае. Дополнительные объемы сырной продукции были проданы на традиционном рынке группы в Казахстане, а также в других странах Центральной Азии. Компания также продолжила выполнение контракта на поставку кошерных товаров с ключевым клиентом в Израиле.

Группа компаний "Милкиленд" - крупный производитель молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год.

В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".

Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, завершила первое полугодие 2018 года с чистым убытком в размере EUR2,52 млн против EUR1,57 млн чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. Консолидированная выручка "Милкиленда" в январе-июне сократилась на 11,1% - до EUR66,15 млн, EBITDA - на 29,3%, до EUR3,5 млн.

В 2017 году группа получила чистый убыток в размере EUR7,35 млн, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 году. Выручка за прошлый год сократилась на 4,3% - до EUR140,41 млн.