Для запуска отопительного сезона Смеле будет предоставлено 25 млн грн кредита - Зубко

Смеле (Черкасская обл.), где с 12 ноября из-за отсутствия отопления введено чрезвычайное положение, для вхождения в отопительный сезон будет предоставлен краткосрочный кредит в сумме 25 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на заседании госкомиссии относительно предотвращения чрезвычайной ситуации в городе из-за отсутствия отопления.

"Премьер-министр инициировал предложение о предоставлении краткосрочной ссуды для города Смела в размере 25 млн с тем, чтобы пройти начало отопительного сезона, для подготовки процедур, которые помогут обеспечить функции поставки тепла", – сказал он.

Ранее в этот же день президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить город теплом в течение нескольких часов.

Как сообщалось, в Смелее с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла - жилые дома, больницы, детские сады и школы.

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До настоящего времени город не получил от НАК "Нафтогаз Украины" номинации на газ из-за долга в сумме 85 млн грн, накопленного предыдущим лицензиатом, который предоставлял услуги по теплоснабжению жителей города.

В НАК заявили, что предоставление номинации возможно исключительно после того, как будет определен правопреемник по долговым обязательствам, которые "наработала" предыдущая организация. После этого можно будет восстановить подачу газа теплопоставщику, а долг пред "Нафтогазом" реструктуризировать.