Экономика

14:39 15.11.2018

"Укртрансгаз" объявил тендер на страхование ответственности на 2,4 млн грн.

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"Укртрансгаз" объявил тендер на страхование ответственности на 2,4 млн грн.

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 14 ноября объявил тендер на обязательное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера.

Как сообщается в системе электронных закупок ProZorro, ожидаемая цена 2,381 млн.грн. Тендерное обеспечение 71 тыс. грн.

Последний день подачи заявки на участие -30 ноября .

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #страхование #укртрансгаз #тендер
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