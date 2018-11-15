"Укртрансгаз" объявил тендер на страхование ответственности на 2,4 млн грн.
ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 14 ноября объявил тендер на обязательное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера.
Как сообщается в системе электронных закупок ProZorro, ожидаемая цена 2,381 млн.грн. Тендерное обеспечение 71 тыс. грн.
Последний день подачи заявки на участие -30 ноября .
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.