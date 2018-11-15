Британская Salic UK Limited купит у агрохолдинга "Мрия" крахмальный завод

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил британской Salic UK Limited (дочерняя структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co., SALIC) приобрести "Самолусковский крахмальный завод" агрохолдинга "Мрия".

Согласно сообщению АМКУ, Salic получила разрешение купить недвижимость и земельные участки, которые принадлежат ООО " Самолусковский крахмальный завод" (Гусятинский район Тернопольской обл.) и предназначены для производства крахмала.

Кроме того, АМКУ разрешил Salic купить активы, которые опосредованно принадлежат компании MES Invest BV (г.Бек, Нидерланды) - нежилые здания и сооружения вместе с земельными участками, обслуживающие недвижимое имущество, предназначенное для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с хранением и обработкой сельскохозяйственных культур.

По информации "Мрии", MES Invest BV является проектной компанией (SPV) по данной сделке.

В конце октября АМКУ разрешил Salic UK Limited купить 11 предприятий агрохолдинга "Мрия".

"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Земельный банк холдинга составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ – 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял $1,1 млрд. Долговая операция завершилась в августе 2018 года, по ее итогам общая долговая нагрузка "Мрии" снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, из которых $49,3 млн - реструктуризированный обеспеченный долг, $208,1 млн - реструктуризированный необеспеченный долг (еврооблигации), $46 млн - рабочий капитал и $6,1 млн - новые лизинговые программы на закупку оборудования.

Salic UK Limited в сентябре 2018 года анонсировал покупку украинского агрохолдинга. Сумма и условия сделки не разглашаются. Ее завершение станет возможным после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины.

После завершения сделки "Мрия" продолжит операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией Salic UK - CFG.

Советниками "Мрии" при подготовке сделки, а также кредиторами в процессе реструктуризации долга агрохолдинга выступили Rothschild & Co (Франция), ICU, FinPoint (обе - Украина), а также юрфирма Hogan Lovells (Великобритания).

SALIC основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

CFG работает в Украине с 2006 года, обрабатывает 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях.