Экономика

13:12 15.11.2018

МВФ и ВБ отмечают слабый прогресс Украины в борьбе с коррупцией

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МВФ и ВБ отмечают слабый прогресс Украины в борьбе с коррупцией

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) - отмечают низкую результативность действий властей в борьбе с коррупцией.

"Мы видим существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов. В то же время эффективность борьбы с коррупцией очень низкая: ни одно высокопоставленное лицо не привлечено к ответственности за коррупционные деяния, несмотря на то, что Украина широко воспринимается как страна с высоким уровнем коррупции", - сказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве в четверг.

Остроту вопроса подчеркнула в своем выступлении также директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права - это то, что сдерживает инвесторов. Мы много общаемся с различными инвесторами, мы видим, что возможности для инвестиций в Украину есть, но, вместе с тем, мы видим обеспокоенность инвесторов этими вопросами", - сказала она.

Как сообщалось, миссия МВФ и власти Украины в конце октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.

Параллельно ВБ по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшение управления. Вместе с тем, новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена без достижения соглашения с МВФ.

Теги: #люнгман #коррупция #мвф
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