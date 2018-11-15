"Наш край" призывает провести проверку ценообразования в общественном транспорте

Народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов заявляет, что проведение независимой проверки прозрачности цен на общественный транспорт в Украине не только остановит рост тарифов на проезд, но и позволит их снизить.

"В конце октября власти Тернополя вдвое "задрали" тарифы на проезд в городском транспорте. Общественность организовалась на протест, и чиновники сразу вернули тарифы к прежнему уровню. То есть основания накручивать цены на билеты на 100% отсутствовали. Уверен, подобная ситуация в большинстве городов страны, где взвинтили цены на проезд", - цитирует словпа С.Шахова пресс-служба партии в четверг.

Политик убежден, что комплексная проверка прозрачности работы общественного транспорта покажет безосновательность подорожания проезда.

Партия "Наш край" призывает власть провести проверку цен на перевозку пассажиров, отметил С.Шахов.

"Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах. В случаях, когда подорожание сделано только в пользу перевозчиков, без учета реалий и интересов граждан, - решение нужно отменить. Есть примеры снижения тарифов на проезд, что доказывает возможность разумного компромисса в этом важном вопросе", - отметил депутат.

В партии "Наш край" напомнили, что в июле 2018 года года вдвое повысили цены на проезд в Киеве. В Тернополе цены на проезд вдвое подняли в конце октября, а уже через неделю под давлением общественности снизили до прежнего уровня. В Полтаве также власть сначала подняла цены на проезд, но вскоре также снизила.