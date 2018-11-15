Uber увеличил убыток и замедлил рост выручки в III квартале

Сервис по заказу такси Uber Technologies Inc. увеличил убыток и сократил темпы роста выручки в третьем квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в пресс-релизе компании.

Чистый убыток вырос до $1,07 млрд по сравнению с $891 млн, в то время выручка увеличилась на 38%, до $2,95 млрд, против подъема на 63% тремя месяцами ранее.

Uber рассчитывает провести первичное размещение акций в 2019 году, чтобы поправить свое финансовое положение. По оценкам некоторых экспертов, оценка стоимости компании может составить до $120 млрд - это больше, чем капитализация "большой тройки" американских автопроизводителей (General Motors, Ford и Fiat Chrysler) вместе взятых.

При этом компания полагает, что выход на прибыльный уровень состоится не раньше, чем через три года.

Самым позитивным моментом в отчетности Uber стали показатели сервиса по доставке еды Uber Eats - компания в минувшем квартале доставила заказы на общую сумму $2,1 млрд, продемонстрировав рост более чем в два раза в годовом выражении.

Совокупный объем заказов Uber в июле-сентябре увеличился на 34%, до $12,7 млрд. Во втором квартале рост составлял 41%.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 70 странах. Ежедневно 75 млн пользователей Uber совершают 15 млн поездок.