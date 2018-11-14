РФ обжаловала довод Украины о выпуске евробондов "под давлением" в споре о $3 млрд

The Law Debenture Trust, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны, сообщила в среду пресс-служба Минфина РФ.

Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.

В сентябре Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств Фонда национального благосостояния. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

По мнению Минфина, отмечается в сообщении, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.