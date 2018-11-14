Экономика

14:46 14.11.2018

Киев выделит 500 млн грн на ремонт теплосетей в 2019 году – Пантелеев

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Киев выделит 500 млн грн на ремонт теплосетей в 2019 году – Пантелеев

Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует выделить в 2019 году на модернизацию теплосетей города около 500 млн грн, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"На следующий год мы планируем около 500 млн грн направить на модернизацию теплоэнергетического хозяйства города", - сказал П.Пантелеев на брифинге в среду в Киеве.

Он также добавил, что городскими властями в течение осени 2018 года были заменены 24 км теплосетей.

Теги: #кгга #ремонт #теплосети #пантелеев
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