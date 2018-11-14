Экономика

12:15 14.11.2018

"Нафтогаз" отложил размещение евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры – источник

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"Нафтогаз" отложил размещение евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры – источник

НАК "Нафтогаз Украины" отложила размещение 5-летних евробондов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на финансовом рынке.

"Размещение отложено из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры", - сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что компания не отказалась от выпуска ценных бумаг и может в любой момент вернуться на рынок, в том числе спустя несколько дней, если рыночная конъюнктура резко изменится.

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Другой источник не смог подтвердить эту информацию. По его сведениям решение будет приниматься в среду. В то же время он отметил, что ситуация на рынке действительно не самая благоприятная.

"Нафтогаз Украины" пока не комментирует детали процесса.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. По данным источника в банковских кругах ориентир доходности 5-летних евробондов НАК "Нафтогаз Украины" в долларах находился на уровне 10,9% годовых.

В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время форума в Киеве 13 ноября высказал мнение, что ключевыми факторами, определяющими объем и стоимость внешних инвестиций в Украину, являются: наличие независимых компетентных регуляторов и справедливой судебной системы.

"Инвесторы во время роад-шоу заявили, что будут добавлять премию за эти риски", - сказал он.

Организаторами размещения евробондов выступают Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

"Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #еврооблигации
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