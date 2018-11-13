Экономика

18:17 13.11.2018

АМКУ разрешил структуре Тигипко приобрести контроль над депозитарием "ТИ-инвест"

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АМКУ разрешил структуре Тигипко приобрести контроль над депозитарием "ТИ-инвест"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской структуре украинского бизнесмена Сергея Тигипко приобрести контроль над ООО "ТИ-инвест" (Киев).

Согласно сообщению на сайте АМКУ, Bailican Limited предоставлено разрешение приобрести долю в уставном капитале ООО "ТИ-инвест", обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" компания "ТИ-инвест" основана в 2011 году. Ее участниками являются Анастасия Булгакова (0,01% капитала) и кипрская Wecer Limited (99,99%), конечным бенефициарием – Oleg Dagdalendis Co. (Кипр). Компания предоставляет полный спектр услуг по депозитарной деятельности как частных, так и корпоративных клиентов на фондовом рынке Украины.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является С.Тигипко.

Теги: #тигипко #амку
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