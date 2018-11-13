"Укртатнафта" вновь предлагает провести спецрасследование по ограничению импорта нефтепродуктов

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в письмах к председателю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову и премьер-министру Владимиру Гройсману предлагает провести антисубсидарное расследование относительно импорта бензинов из Беларуси.

"Укртатнафта" подготовила жалобу относительно возбуждения и проведения антисубсидарного расследования по импорту в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензинов моторных) происхождением из Республики Беларусь", - говорится в документе, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В "Укртатнафте" считают, что вслед за введением РФ ограничительных санкций в отношении ряда компаний может последовать и приостановка поставок энергоресурсов, в частности, нефтепродуктов.

По ее оценке, РФ прямо и опосредованно через белорусские НПЗ контролирует львиную долю поставок на украинский рынок бензинов, дизтоплива и сжиженного газа. Между тем Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ могут на 100% обеспечить внутреннего потребителя бензинами.

"В условиях создания сверхкритической зависимости от поставок из РФ и РБ необходимо срочно создать условия для увеличения импорта из других стран и наращивания внутреннего производства", - говорится в письме.

Осознавая, что возможные ограничения и квоты на импорт бензина приведут к росту цен на него, "Укртатнафта" предлагает уравнять акцизные ставки на бензин и дизтопливо на уровне EUR164 за 1 тыс. литров. В этом случае акциз на бензин снизится на 23,2%, а на дизтопливо – возрастет на 17,6%. Кроме того, компания предлагает повысить акциз на сжиженный газ на 67,3% – до EUR 87 за 1 тыс. литров.

"Предложение позволит в перспективе устранить диспропорции в потреблении нефтепродуктов на рынке и в ближайшее время снизить отпускные цены на бензин для конечных потребителей", - говорится в письме.

Нарастить производство бензинов и сопутствующих дизтоплива и сжиженного газа "Укртатнафта" планирует за счет роста поставок азербайджанской нефти, что также приведет к увеличению прокачки нефти магистральными нефтепроводами внутри страны.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле отказала ПАО "Укртатнафта" в проведении спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов в связи с нецелесообразностью.

"Укртатнафта" обратилась в МЭРТ с просьбой ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива (ДТ) с 1 мая 2018 года. В частности, импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) компания предлагала ограничить с 1 мая на уровне 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран – 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считала необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года – до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц). На объем, поставляемый сверх квот, "Укртатнафта" предлагала ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% - для ДТ.