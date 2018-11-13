Экономика

15:02 13.11.2018

НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International

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НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) 12 ноября согласовал условия и порядок деятельности в стране крупнейшей в мире по количеству эмитированных платежных карточек китайской международной платежной системы UnionPay International (UPI), сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, на первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным карточкам UnionPay. В дальнейшем предполагается осуществление эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины.

Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Как сообщалось, в июле-2018 во время встречи председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой с президентом UnionPay International Ши Венчао обсуждались регуляторные процедуры выхода международной платежной системы Union Pay International на украинский рынок. Кроме того, обсуждались аспекты возможного сотрудничества китайской платежной системы с Национальным платежной системой "Простир".

UnionPay International создана в 2002 году, является дочерней компанией China UnionPay.

China UnionPay - национальная платежная система Китая. Является крупнейшей международной платежной системой в мире по объему операций и выпущенных платежных карточек. Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карточек UnionPay.

UnionPay предоставляет возможность использовать карточки для оплаты товаров, услуг, снятия наличности в партнерстве более чем с 400 финансовыми институтами по всему миру. Карточки UnionPay эмитируются более чем в 40 странах.

Теги: #нбу #unionpay
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