ПриватБанк и UnionPay International договорились о стратегическом партнерстве

ПриватБанк (Киев) и компания UnionPay International (КНР) подписали меморандум о стратегическом партнерстве в Киеве в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ подписали председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл и глава China UnionPay Group Ши Веньчао.

Как сообщил П.Крумханзл, на первом этапе ПриватБанк в рамках сотрудничества с UnionPay рассматривает возможность запуска в 2019 году обслуживания карт платежной системы UnionPay International в банкоматах и платежных терминалах банка. Кроме того, банк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов.

Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карт UnionPay. UnionPay предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в партнерстве с более чем 400 финансовыми институтами по всему миру. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.